Um homem, de anos, foi preso suspeito de tráfico de drogas na noite do último sábado (07), no Bairro Matosinhos, em São João Del Rei. Segundo informações da Polícia Militar, os militares localizaram o suspeito durante uma operação contra o tráfico de drogas na região. Em abordagem, foram encontrados com ele trinta papelotes de cocaína e uma bucha de maconha.

O suspeito foi preso em fragrante e encaminhado para a delegacia.

