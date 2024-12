Um motociclista, de 25 anos, morreu depois que bateu de frente com um carro, na MG-447, na cidade de Cataguases. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do veículo relatou que seguia de Miraí para a cidade de Cataguases quando viu a moto vindo no sentindo contrário realizando manobras de "zigue-zague". O motociclista acabou invadindo a contramão, colidiu com o carro e morreu no local do acidente.

A perícia técnica esteve no local e documentação do motorista e documentações do veículo estavam de acordo com a legislação vigente.

