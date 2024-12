Um deslizamento de terra atingiu parte da MG-353, no KM 60, na cidade de Coronel Pacheco, na tarde da última terça-feira (10). Devido as fortes chuvas na região, o barranco que está às margens da rodovia cedeu e um bambuzal acabou invadindo parte da pista. A guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou a liberação da via.

Ninguém ficou ferido.