Na manhã de quinta-feira (26), durante uma operação policial no Bairro Boa Morte, em Barbacena, a Polícia Militar recebeu informações sobre um homem de 32 anos com mandado de prisão em aberto. A equipe se dirigiu até a residência do suspeito, localizada no Centro da cidade, onde foi atendida pelo próprio foragido.

Após confirmação do mandado, o homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia para as providências legais.