Na noite da última terça-feira (28), uma operação policial realizada em São João del-Rei resultou na prisão de um homem de 28 anos que estava foragido da Justiça. A ação ocorreu por volta das 19h20 no Bairro Colônia do Marçal, após a polícia obter informações sobre a existência de um mandado de prisão contra o suspeito.

Com a localização do suspeito, a polícia efetuou a prisão e o conduziu o indivídou até a Delegacia de Polícia para as demais providências legais.