Na tarde dessa sexta-feira (31), por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Barbacena foi acionada para atender uma ocorrência de agressão na Rua Antero Moreira Campos, no bairro Grogotó. As vítimas, uma idosa de 68 anos e seu filho, de 47, foram atacados possivelmente com golpes de martelo por um homem cuja identidade não foi revelada.

Conforme relato do sargento Ângelo Castro, do Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local da ocorrência, os militares identificaram que o suspeito já se encontrava sob custódia da Polícia Militar, garantindo a segurança da cena.

A equipe iniciou imediatamente os procedimentos de atendimento pré-hospitalar nas vítimas ainda dentro da residência, estabilizando-as, em conformidade com os protocolos de suporte básico de vida.

Após os procedimentos iniciais, as vítimas foram enviadas ao Hospital Regional para avaliação médica detalhada. Mãe e filho, não correm risco de morrer.

