Nesta terça-feira (4), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em cooperação com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), prendeu um homem investigado por estupro, lesão corporal e ameaça, crimes cometidos contra a ex-companheira. O suspeito foi localizado e preso em casa, na cidade mineira de Congonhas, no Campo das Vertentes.

Conforme apurado, investigado e vítima mantinham um relacionamento conturbado. Durante uma visita da mulher a Congonhas, o suspeito a teria mantido em cárcere privado e, mediante agressões, forçou-a a manter relações sexuais com ele. Posteriormente, ao libertá-la, passou a fazer ameaças por meio de aplicativo de conversas e até por mensagens em transferências bancárias.



Prisão

Em janeiro deste ano, foi decretada a prisão preventiva do suspeito e, a partir de investigações realizadas pela equipe da 102ª Delegacia de Polícia em Itaipava, no Rio de Janeiro, foi identificado o paradeiro do suspeito, que estaria no distrito de Alto Maranhão.

Após levantamentos no estado mineiro, a PCERJ, com apoio das equipes policiais em Conselheiro Lafaiete e Congonhas, prendeu o investigado e o encaminhou à Justiça do Rio de Janeiro.

