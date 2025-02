Na tarde da última terça-feira (04), um homem de 40 anos, foragido da Justiça, foi preso pela Polícia Militar no bairro Jardim Bandeirantes, em Barroso.

De acordo com informações da PM, por volta das 14h55, uma equipe se deslocou até o local para averiguar a existência de um mandado de prisão em nome do suspeito. Após localizá-lo, os policiais confirmaram a ordem judicial por meio do sistema informatizado.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia para as providências cabíveis.