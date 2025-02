A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa terça-feira (18), em operação conjunta com a Polícia Militar (PMMG), deu cumprimento a três mandados de busca e apreensão domiciliar e a uma prisão preventiva, visando à repressão e à desarticulação de uma milícia privada em Cataguases, na Zona da Mata mineira.

As investigações, iniciadas há quatro meses, revelaram que um homem de 53 anos, com outros dois, de 41 e 36, constituíram uma milícia particular com a finalidade de oferecer serviços de investigação a vítimas de furtos e roubos, operando de maneira ilegal.

Além das buscas, foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra o homem de 53 anos, em decorrência de uma tentativa de homicídio e omissão de cautela, crimes ocorridos em janeiro deste ano. Durante os trabalhos, os policiais localizaram e apreenderam a arma de fogo utilizada pela associação criminosa e que teria sido empregada no atentado.

