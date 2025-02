Na tarde de terça-feira (18), por volta das 13h35, o Corpo de Bombeiros de Muriaé foi acionado para atender a um capotamento de veículo na estrada que liga o distrito de Santo Antônio do Glória à BR-116, nas proximidades do Sítio Recanto Bonito, em Vieiras.

Ao chegar no local, a equipe constatou que um veículo Gol havia saído da pista e descido por um talude íngreme de aproximadamente 30 metros, parando em meio a arbustos. No interior do automóvel, estava a condutora, uma mulher de 41 anos, que se encontrava consciente e orientada, mas relatando fortes dores na região lombar.

A guarnição dos Bombeiros realizou a avaliação inicial e, para garantir a segurança da vítima, procedeu com a imobilização utilizando colar cervical e prancha longa. Devido à dificuldade de acesso ao local do acidente, foi necessário o uso de uma maca tipo Sked para remover a vítima de maneira segura.

Após a remoção, a mulher foi entregue à equipe do SAMU e encaminhada para o Hospital São Paulo, em Muriaé, para cuidados médicos. O veículo foi deixado sob a custódia da Polícia Militar, que também esteve presente no local.