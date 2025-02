Na última sexta-feira (21), um menor infrator e um suspeito foram apreendidos por tráfico de drogas nas cidades de Cajuri e Viçosa. A ação foi desencadeada durante a "Operação Força Total", após uma denúncia anônima indicar que um indivíduo havia recebido uma quantidade significativa de drogas para comercialização durante o evento de pré-carnaval previsto para o dia 22 de fevereiro, em Cajuri.

Os policiais militares de Cajuri se deslocaram até a residência do suspeito, encontraram drogas e apreenderam o menor infrator. Durante a abordagem, o jovem revelou que outra parte das drogas estava armazenada em Viçosa.

Com base na informação, a equipe compartilhou os dados com guarnições da Polícia Militar de Viçosa, que realizaram diligências até um endereço na Rua Santa Luzia, no Centro da cidade. No local, as equipes localizaram mais drogas e efetuaram a prisão do suspeito.

Materiais apreendidos:

08 pinos de cocaína;

07 buchas de maconha;

04 tabletes de maconha;

02 papelotes de cocaína;

03 aparelhos telefônicos;

04 balanças de precisão;

04 máquinas de cartão;

Diversos microtubos vazios;

Diversos frascos plásticos vazios.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. O menor infrator foi apreendido em Cajuri, enquanto o suspeito foi preso em Viçosa.

