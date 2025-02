Na tarde da última sexta-feira (21), a Polícia Militar realizou uma operação contra o tráfico de drogas no Bairro Nova Cidade, em Barbacena. Durante patrulhamento, os militares identificaram um homem de 35 anos, com mandado de prisão em aberto, no terraço de uma residência.

Ao perceber a presença policial, ele e outros dois indivíduos fugiram em direção a uma área de mata. Mesmo com o cerco montado e o apoio de outras viaturas, os suspeitos conseguiram escapar. Durante as buscas, um menor de 17 anos foi abordado e confessou ser usuário de drogas, além de colaborar com o homem de 35 anos em atividades de tráfico. Segundo o adolescente, ele estava fracionando e embalando drogas para comercialização no momento da abordagem.

No local, foram encontrados materiais ilícitos relacionados ao tráfico. A responsável legal pelo menor foi acionada para acompanhar os procedimentos. O adolescente recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à autoridade policial, juntamente com os itens apreendidos. As investigações seguem para localizar os demais envolvidos na ocorrência.