Na tarde da última sábado (22), o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi acionado para atender a uma ocorrência de afogamento no Rio Pomba, em Cataguases. A vítima, um homem de 28 anos, era soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) e estava acompanhado da irmã e de uma amiga quando entrou em uma área de grande profundidade e forte correnteza, mergulhando e não retornando à superfície.

A irmã da vítima acionou os bombeiros por volta das 13h50. As buscas foram iniciadas imediatamente, utilizando técnicas de mergulho com equipamento completo, varredura de superfície acompanhando a correnteza do rio e apoio aéreo com drone.

As buscas continuaram durante toda a tarde e noite, sendo retomadas ao amanhecer do domingo (23). Por volta das 6h45, o corpo foi localizado e a área isolada para os trabalhos periciais. A equipe da Defesa Civil de Cataguases também esteve presente na ocorrência. Após a liberação da perícia, o corpo foi encaminhado para a funerária e entregue à família.

