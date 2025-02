Na manhã deste sábado (22), um acidente envolvendo um caminhão deixou o bairro Mangueira Rural, em Ubá, em estado de alerta. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo perdeu os freios enquanto realizava uma manobra e colidiu contra o muro de uma residência, parando no quintal da casa.

O motorista do caminhão ficou preso entre as ferragens e sofreu múltiplas lesões. Para resgatar a vítima, a equipe do CBMMG utilizou ferramentas de desencarceramento, liberando o homem que, logo após, foi atendido pelos socorristas do SAMU. O condutor foi então encaminhado ao Hospital Santa Isabel, em Ubá, para receber atendimento médico especializado.

Felizmente, apesar do impacto, nenhum morador da residência ou pedestre foi atingido. As autoridades já iniciaram as investigações para determinar as causas do acidente.

