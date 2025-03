A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na sexta-feira (21), um homem, de 25 anos, pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Santa Efigênia, em Barbacena. A prisão ocorreu no momento em que a equipe responsável pelo combate ao tráfico de drogas na cidade realizava levantamentos investigativos no bairro e visualizaram o suspeito realizando a entrega de drogas para um segundo indivíduo.

Os homens foram abordados, sendo encontrado em posse do segundo envolvido, que seria um

usuário de entorpecentes, uma bucha de maconha. Diante da situação de flagrante, os policiais civis realizaram buscas na residência do suspeito, onde foram apreendidas uma barra de crack, dois tabletes de maconha, um frasco de lança-perfume, uma porção de maconha, algumas porções de cocaína e crack, além de três balanças de precisão.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.

