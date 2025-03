O corpo de um recém-nascido foi encontrado carbonizado em uma área de pastagem no município de Ervália, em outubro de 2024. O inquérito policial apontou que a criança nasceu com vida e foi levada até o local onde teve o corpo incendiado. Uma mulher, de 24 anos, foi indiciada pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Ervália ao longo de cinco meses. Durante esse período, os agentes analisaram laudos periciais, colheram depoimentos e realizaram exames de DNA, que confirmaram a maternidade da suspeita em relação à vítima.

Segundo a apuração, a mulher não buscou acompanhamento médico durante a gestação nem informou familiares ou o suposto pai da criança sobre a gravidez. De acordo com o inquérito, ela entrou em trabalho de parto sozinha em casa e alegou ter sofrido desmaios e dificuldades para relatar os acontecimentos. Posteriormente, levou o recém-nascido até a pastagem e ateou fogo no corpo.

Com o encerramento do inquérito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para as providências cabíveis. A indiciada poderá responder judicialmente pelos crimes conforme a legislação penal vigente.