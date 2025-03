O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Visconde do Rio Branco, cumpriu nessa quarta-feira (26), quatro mandados de prisão preventiva contra suspeitos de possuírem vínculos com integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (“TCP”).

Os mandados de prisão são decorrentes da “Operação Scar”, deflagrada pelo Gaeco e pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de apurar e reprimir o tráfico de drogas e a prática de crimes violentos, decorrentes de um conflito entre facções criminosas que estava ocorrendo em Ubá.

A operação Scar já cumpriu 63 mandados judiciais, sendo 33 de busca e apreensão, 16 prisões temporárias, 13 prisões preventivas e um mandado de indisponibilidade de imóvel, mais precisamente uma casa utilizada pelo grupo para fins ilícitos.

Quinze pessoas com vínculos com a facção criminosa carioca “TCP” já foram denunciados à Justiça e permanecem presos.

operação | tráfico de drogas