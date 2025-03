Um susto mobilizou o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e até o Exército Brasileiro na tarde desta quinta-feira (27), em Santos Dumont. Por volta das 14h20, equipes foram acionadas após moradores relatarem uma grande quantidade de fumaça saindo do segundo andar de um imóvel na Rua Ana Pitela, no Bairro da Glória.

Segundo informações da solicitante, não havia ninguém no interior do imóvel. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o ambiente já sem sinais de fumaça. Testemunhas contaram que o proprietário esteve no local momentos antes e retirou do fogão uma panela esquecida no fogo — provável causa do incidente.

Mesmo sem necessidade de intervenção direta, a ocorrência contou com o suporte da Defesa Civil e do Exército, que disponibilizou um caminhão-pipa com capacidade para 14 mil litros de água.