Um homem de 47 anos foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (28) no bairro Silvestre, em Viçosa. Segundo informações da Polícia Militar, o corpo apresentava perfurações causadas por disparos de arma de fogo na região da cabeça e do tórax.

A ocorrência foi registrada por volta de 00h36, após a Sala de Operações da PM receber ligações informando que um indivíduo estaria se autoferindo com uma faca. No entanto, ao chegarem ao local, militares e o Corpo de Bombeiros constataram que a vítima já não apresentava sinais vitais e que os ferimentos eram compatíveis com tiros.

Durante o atendimento, foram encontradas cápsulas de munição deflagradas próximas ao corpo. A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local, assim como a funerária responsável pela remoção da vítima.