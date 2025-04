Um motociclista, de 41 anos, morreu em um acidente de trânsito nesta quinta-feira (10), em Cataguases. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu em um trecho da via onde o condutor perdeu o controle da motocicleta e colidiu com um caminhão estacionado.

Quando as equipes do SAMU e Bombeiros chegaram ao local, encontraram a vítima sem sinais vitais. A passageira da moto, que não teve a identidade revelada, estava consciente e foi imediatamente socorrida e encaminhada ao hospital de Cataguases, mas ainda não foi possível colher seu relato sobre as circunstâncias do acidente.

A área foi isolada pela Polícia Militar com a instalação de fita zebrada, e o trânsito foi orientado até a chegada do perito de plantão.

