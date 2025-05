Uma moradora de Sete Lagoas deverá ser indenizada em R$ 10 mil por danos morais após ter a área privativa de seu apartamento reduzida de forma significativa e sem autorização. A decisão é do 1º Núcleo de Justiça 4.0 Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que reformou parcialmente a sentença anterior da 1ª Vara Cível da Comarca.

Além dos danos morais, a mulher já havia garantido uma indenização de R$ 11.559,54 por danos materiais.

Segundo o processo, a moradora adquiriu um imóvel com área total de 61,33 m², sendo 40,42 m² de área privativa, conforme constava na planta. No entanto, durante o pós-venda, a área privativa foi reduzida em 10,79 m² — o equivalente a 26,69% — para a construção de um muro de arrimo e a instalação do sistema de gás do edifício, que atende todos os apartamentos. As alterações foram feitas sem o consentimento da condômina.

O relator do recurso, juiz de 2º grau Maurício Cantarino, afirmou que houve abalo moral, já que a situação ultrapassa os “meros dissabores do cotidiano”. Para ele, a frustração da legítima expectativa da compradora — que adquiriu o imóvel justamente pela área privativa que margeava todo o apartamento — configura violação à esfera íntima da consumidora.

"Embora o simples descumprimento contratual não seja capaz, por si só, de gerar dano moral, entendo que restou comprovado o abalo diante das circunstâncias excepcionais do caso", destacou.

A decisão foi acompanhada pelos desembargadores Aparecida Grossi e Gilson Soares Lemes.