A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na tarde desta terça-feira (20), 30 quilos de maconha e um revólver calibre .32 durante uma abordagem na BR-040, na altura do município de Simão Pereira, Zona da Mata mineira.

A droga estava sendo transportada em um veículo com placas de Belo Horizonte, conduzido por M. F. O. S., de 22 anos, morador da capital mineira. De acordo com o relato do suspeito aos agentes, a maconha teria saído do estado do Rio de Janeiro e seria entregue em Belo Horizonte.

Além do entorpecente, os policiais encontraram o revólver escondido no carro. O condutor, o veículo, a arma e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Juiz de Fora para os procedimentos legais.