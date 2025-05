Um padrasto de 30 ano foi denunciado por estupro a uma criança, de 7 anos. A vítima relatou a mãe que foi abusado pelo homem. A ocorrência foi registrada no último sábado (24), mas o abuso teria ocorrido no dia 10 de maio, em Cataguases. Até o momento o homem não foi preso.

Segundo os militares, a mãe do menino disse que tinha um relacionamento com o autor há dois meses e, após o término, a criança contou que sofreu abuso do padrasto. De acordo com relato, o homem teria chamado a criança para brincar, vendou seus olhos e disse que colocaria doce em sua boca, mas, ao sentir sua barriga coçando, o menino retirou a venda e viu que o padrasto estava sem roupas com o órgão genital próximo a ele. A criança ainda disse que o homem não encostou o órgão em seu corpo, mas que ele teria dito que a atitude era normal e o orientou manter segredo.