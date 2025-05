Entre os dias 19 e 23 de maio, o Procon-MG realizou uma operação de fiscalização em 21 postos de combustíveis e 21 supermercados com açougue no município de Unaí, localizado na região Noroeste do estado. A ação contou com o apoio da Vigilância Sanitária Municipal, do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e da Polícia Militar.

O principal objetivo da fiscalização foi garantir que os estabelecimentos estejam cumprindo a legislação consumerista e sanitária, assegurando a qualidade dos produtos e serviços oferecidos à população.

Durante as visitas, os fiscais identificaram diversas irregularidades. Nos postos de combustíveis, foram encontradas situações como a ausência de precificação visível na entrada dos estabelecimentos e a falta de documentação obrigatória, como a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico) e os registros de análise da qualidade dos combustíveis.

Nos supermercados com açougues, a situação também gerou preocupação. Foram encontrados produtos mal acondicionados, sem a devida rotulagem e com data de validade vencida. Como resultado, os fiscais apreenderam um total de 90,403 quilos de carnes impróprias para o consumo humano.

Os responsáveis pelos estabelecimentos onde foram encontradas irregularidades receberam autos de infração e foram orientados quanto às medidas a serem adotadas. Nenhum estabelecimento foi interditado, mas os casos estão sendo tratados conforme a gravidade de cada infração.