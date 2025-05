Um motociclista de 61 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (30), após uma colisão traseira na BR-116, altura do km 742, sentido crescente, no município de Leopoldina (MG). O acidente ocorreu por volta da 1h da manhã e envolveu dois veículos: uma motocicleta YAMAHA e um automóvel Tracker.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu à ocorrência, a dinâmica do acidente ainda está sendo apurada, mas informações preliminares indicam que o carro colidiu na traseira da moto. O condutor do veículo de passeio não foi identificado até o momento, e os veículos foram recolhidos por falta de responsável no local.

A pista não precisou ser interditada. Compareceram ao local equipes da PRF, Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) e da concessionária responsável pelo trecho.

As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.

