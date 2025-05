Um homem de 31 anos foi preso em flagrante nessa quinta-feira (29) em ação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e Polícia Militar, por tentativa de feminicídio contra sua companheira, de 24 anos, no município de Argirita.

O crime ocorreu na residência do casal, onde também viviam três crianças, que presenciaram o ataque. O suspeito desferiu diversas facadas na vítima durante uma discussão motivada por ciúmes. A mulher foi socorrida por seu pai, que chegava ao local no momento da agressão, enquanto as crianças ficaram sob os cuidados de vizinhos e parentes.

A delegada Gisela Borges de Mattos informou que as equipes da PCMG e da Polícia Militar iniciaram imediatamente o rastreamento do suspeito, resultando em sua prisão.

O flagrante foi ratificado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Leopoldina.

O suspeito confessou o crime e foi encaminhado ao sistema prisional