Uma idosa de 83 anos morreu na tarde do último sábado (31) após ser atropelada por uma motocicleta no Centro de Cipotânea. A Polícia Militar realizava patrulhamento pela região quando encontrou a vítima caída ao solo, recebendo ajuda de populares.

Segundo o enfermeiro do hospital, a mulher apresentava fratura na perna direita, sangramentos no nariz, ouvido e cabeça, além de fortes dores pelo corpo. O Samu prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao hospital em Barbacena. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu durante o transporte.

No local do acidente, foram encontrados fragmentos plásticos vermelhos, aparentemente pertencentes a uma motocicleta. A partir das diligências, os militares identificaram um suspeito de 82 anos, morador da cidade e proprietário de uma Honda/CG 150 vermelha. A motocicleta foi localizada escondida em um sítio, apresentando avarias compatíveis com um atropelamento — incluindo farol e para-lamas dianteiro quebrados. Os fragmentos encontrados no local do fato coincidiram com a cor e o tipo de material do para-lamas danificado.

A moto foi apreendida e removida ao pátio credenciado em Barbacena. A perícia técnica esteve no local e realizou os trabalhos necessários. O caso segue sob investigação.