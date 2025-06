A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu dois homens suspeitos de violência doméstica e familiar

contra mulheres em São João del-Rei, no Campo das Vertentes. Os casos ocorreram nos dias 27 e

29 de maio e envolvem descumprimento de medidas protetivas e ameaças de morte.

No primeiro caso, um homem de 47 anos foi preso preventivamente no dia 27 de maio por violar

medidas protetivas concedidas judicialmente em favor de sua ex-companheira. A vítima

compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para denunciar o

descumprimento. Segundo a investigação, o suspeito já havia sido preso anteriormente por

agredi-la quando ainda mantinham uma relação.

Dois dias depois, em 29 de maio, outra mulher procurou a Deam para denunciar o ex-namorado,

de 24 anos, por ameaças de morte contra ela e sua mãe. Durante a madrugada, o homem teria

invadido a residência da vítima e feito ameaças. A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito

conseguiu fugir.

Na manhã seguinte, ele retornou ao local e voltou a ameaçar as duas, afirmando a um vizinho

que pretendia matá-las. Diante da gravidade do caso, a equipe da Deam iniciou as buscas e

conseguiu localizar e prender o suspeito em flagrante. Após os procedimentos legais, ele foi

encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.