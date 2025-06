Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã da última segunda-feira (02) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e direção perigosa, no Centro de Astolfo Dutra. A ação foi conduzida pelo 68º Batalhão da Polícia Militar, por volta das 7h15, na Praça Governador Valadares.

Segundo a PM, informações preliminares indicavam que o adolescente estaria realizando entregas de entorpecentes utilizando uma motocicleta Honda/CG de cor cinza. Durante rastreamento, os militares localizaram o veículo suspeito e tentaram realizar a abordagem. No entanto, o condutor não obedeceu às ordens de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade, colocando em risco a segurança de pedestres.

Após acompanhamento, o adolescente foi interceptado e abordado. Com ele, foram encontrados R$ 50 em dinheiro. Durante a ocorrência, os policiais realizaram contato com a mãe do jovem, que autorizou a entrada dos militares na residência. No local, foi encontrado um tablete de maconha, R$ 1.084 em cédulas diversas e dois aparelhos celulares.

Diante dos fatos, e considerando registros anteriores envolvendo o adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, ele recebeu voz de apreensão na presença da genitora. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Cataguases.

A ocorrência resultou na seguinte apreensão:

01 adolescente; 01 motocicleta; 01 tablete de maconha; 02 celulares; R$ 1.134 em dinheiro.

Nenhuma infração de trânsito foi lavrada no momento por falta de talonário de AIT.