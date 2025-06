A Polícia Militar realizou uma importante ação de combate ao tráfico de drogas na Rua Pero Vaz de Caminha, no Bairro João Brás, em Viçosa. A ocorrência se deu durante uma operação batida policial, quando as equipes do Tático Móvel (TM), já cientes da existência de um imóvel utilizado para a comercialização de entorpecentes, passaram a monitorar o local.

Durante a vigilância, os policiais flagraram um indivíduo adquirindo substâncias ilícitas, registrando o ato em vídeo. O suspeito foi abordado logo em seguida, confirmando a atividade criminosa.

Na sequência, os militares entraram no imóvel, que possuía estrutura reforçada para dificultar a ação policial. No interior do local, foram apreendidos diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas, além da prisão de pelo menos um envolvido.

Material apreendido:

15 pinos de cocaína

16 baldinhos de cocaína

01 balança digital

02 celulares

02 câmeras de monitoramento

R$ 79,00 em dinheiro

01 tablet

A operação resultou na prisão de um suspeito, que foi encaminhado juntamente com os materiais apreendidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.