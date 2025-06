O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou um homem por crime análogo ao estupro de vulnerável, após ele ter sido flagrado importunando sexualmente uma motorista de aplicativo na modalidade Uber Moto. A denúncia foi apresentada após reavaliação do caso, inicialmente tratado como importunação ofensiva ao pudor.

De acordo com o MPMG, o acusado se aproveitou do fato de que a vítima conduzia a motocicleta em via pública de rápido fluxo para tocá-la em regiões íntimas. A conduta criminosa persistiu até que a motociclista conseguiu estacionar o veículo e exigiu que ele desembarcasse.

A Polícia Civil havia inicialmente indiciado o homem por importunação ofensiva ao pudor — crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, cuja pena varia de um a cinco anos de reclusão. Nesse tipo de caso, são cabíveis medidas alternativas, como a suspensão condicional do processo. No entanto, a Promotoria entendeu que o caso era mais grave.

Segundo a denúncia, a vítima estava em situação de vulnerabilidade, sem possibilidade de reagir sem risco de acidente ou de comprometer sua segurança física. O documento também destaca que o passageiro já havia dirigido palavras de cunho sexual à vítima durante o trajeto, mesmo após ela deixar claro que se sentia incomodada com a atitude.

A situação só foi contida quando a motorista conseguiu parar a motocicleta e pedir ajuda. O agressor se recusou a descer do veículo e precisou ser contido por motoristas que passavam pelo local, os quais impediram sua fuga até a chegada da Polícia Militar.