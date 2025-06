Na madrugada desta terça-feira (10), um furto a um estabelecimento comercial no Centro de Antônio Carlos mobilizou a Polícia Militar. A proprietária do local, uma mulher de 51 anos, acionou os militares após constatar sinais de arrombamento ao chegar ao comércio.

Segundo a vítima, a janela dos fundos estava aberta e o medidor de energia elétrica havia sido desligado. No interior do local, havia evidências de que alimentos e bebidas haviam sido consumidos. A caixa registradora foi arrombada, com um prejuízo estimado em R$ 1.100,00. Também foram levadas garrafas de bebidas alcoólicas, pacotes de cigarros, chocolates e uma faca branca. A ação criminosa ainda danificou as luzes de emergência e o sistema de câmeras de segurança.

Durante as diligências, os policiais chegaram a um suspeito de 22 anos, conhecido na região por envolvimento em outros furtos. Ele foi localizado na casa da mãe, no Bairro Conselho. Ao ser abordado, o jovem estava deitado em uma cama, com uma faca grande ao alcance das mãos.

Durante a tentativa de prisão, o suspeito resistiu, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemação. No imóvel, os policiais encontraram uma sacola com chocolates, possivelmente parte dos produtos subtraídos do comércio.

Após ser contido, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e reconhecido como responsável por outros furtos na cidade.