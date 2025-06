Dois suspeitos armados assaltaram um mercado no Centro de Paula Cândido na noite desta terça-feira (10). A dupla rendeu funcionários e fugiu em uma motocicleta vermelha levando dinheiro do caixa.

Após a fuga pela MG-280, sentido Divinésia, os suspeitos foram perseguidos pela polícia. Durante a abordagem, os dois caíram da moto. Um deles foi apreendido no local com um simulacro de arma de fogo e parte do dinheiro roubado. O outro fugiu para um matagal, mas foi preso horas depois.

A motocicleta utilizada no crime havia sido roubada em Ubá. Também foi apreendida uma arma de fogo.

O menor detido e o outro suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia. Parte do dinheiro levado foi recuperado pela Polícia Militar.