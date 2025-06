Um homem foi autuado na última quarta-feira (18), na zona rural de Canaã, por manter ilegalmente aves silvestres em cativeiro. A ação ocorreu após denúncia de que filhotes de trinca-ferro estariam sendo capturados na região de Água Fria.

Durante a fiscalização, militares do 7º Grupamento da Polícia Militar de Meio Ambiente encontraram um trinca-ferro e um pintassilgo presos em gaiolas, sem licença ou anilha de identificação. O autor confessou ter retirado os filhotes do ninho em outubro de 2024. Um dos animais morreu e o outro estava mantido em cativeiro.

As aves foram apreendidas e, após avaliação técnica, reintroduzidas na natureza. As gaiolas foram destruídas. No campo administrativo, o responsável foi multado em R$ 22.677,10 com base no Decreto Estadual nº 47.383/2018, por remoção de ninho, manutenção ilegal de ave silvestre e maus-tratos.