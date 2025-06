Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por furto na cidade de Rodeiro, na Zona da Mata mineira, na data em que a ocorrência foi registrada. A ação contou com a atuação da equipe do GEPAM de Guidoval, após um chamado via rede rádio informar sobre o crime em andamento e a ausência de viatura no turno da cidade vizinha.

A equipe se deslocou rapidamente até o local indicado, onde testemunhas relataram detalhes que permitiram a localização e prisão do autor, além da recuperação dos materiais furtados.

Foram apreendidos com o suspeito:

01 TV LED

01 chave de carro

01 chave de roda

02 chaves de fenda

Outra chave de roda

Todo o material foi encaminhado para a delegacia, e o autor ficou à disposição da Justiça.