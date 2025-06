A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta terça-feira (24), um homem de 23 anos suspeito de roubar um restaurante localizado no km 637 da BR-040, próximo a Conselheiro Lafaiete.

O crime ocorreu no dia 10 de maio. Segundo as investigações, o suspeito agrediu uma idosa de 72 anos e levou R$ 4 mil em dinheiro, valor referente ao movimento do dia do estabelecimento.

Após levantamentos, o homem, que estava foragido desde o dia do crime, foi localizado e teve o mandado de prisão cumprido. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.