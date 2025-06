Após três dias consecutivos de intensas buscas, o Corpo de Bombeiros Militar localizou, na tarde desta quarta-feira (25), o corpo de um homem desaparecido desde o último domingo (22), na Zona Rural de Visconde do Rio Branco. A vítima, de 65 anos, amplamente conhecida na região como “Guardião das Nascentes”, era respeitada por sua atuação em defesa do meio ambiente, o que mobilizou familiares, amigos e moradores locais nas buscas.

Segundo os bombeiros, durante toda a operação, foram empregadas diversas frentes de trabalho, com incursões em áreas de mata fechada, encostas, cavernas, nascentes e paredões rochosos. A complexidade do terreno exigiu o emprego de recursos especializados, como o binômio do BEMAD (bombeiro e cão de busca), drone, além da implementação do Sistema de Comando de Operações (SCO) para melhor coordenação e controle da missão. Os bombeiros foram acompanhados de perto por familiares da vítima, que receberam informações contínuas sobre o andamento dos trabalhos.

O homem foi encontrado sem vida em uma região de difícil acesso, a cerca de um quilômetro do ponto onde as viaturas foram deixadas, em área de encosta com vegetação densa. O cão de buscas indicou um ponto próximo ao local e foi essencial para o encerramento da ocorrência. A perícia foi acionada para os trabalhos técnicos e o local foi devidamente isolado para os procedimentos de praxe.