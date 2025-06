A Polícia Militar (PM), atuando na área do 31º Batalhão de Polícia Militar (BPM), realizou uma série de operações no início desta semana, com o objetivo de combater o tráfico de drogas nos municípios de Belo Vale, Carandaí e Ouro Branco. As ações resultaram na prisão de quatro indivíduos, na apreensão de um menor e na retirada de grande quantidade de entorpecentes de circulação.

Em Belo Vale, a PM deflagrou uma operação no bairro Ipanema, nessa segunda-feira (23), após receber denúncias sobre a movimentação de tráfico de drogas na região. Durante a ação, um homem de 30 anos foi detido. Com ele, os policiais apreenderam três aparelhos celulares, duas máquinas de cartão de crédito, sete pinos de cocaína e R$ 254 em dinheiro. O detido e os materiais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Em Carandaí, a Polícia Militar flagrou um adolescente já conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas na região central da cidade, também na segunda-feira (23). O menor foi visto vendendo entorpecentes e tentou fugir ao notar a presença da viatura. Em sua posse, os militares encontraram 125 pedras de crack, uma barra de maconha, sete papelotes de cocaína, além de materiais para embalagem e uma balança de precisão. O adolescente confessou que estava comercializando drogas no local e foi apreendido, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Em Ouro Branco, a PM atuou desmantelando um grupo que utilizava um imóvel no bairro Luzia Augusta para atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas, na noite dessa terça-feira (24). Após informações, os policiais abordaram e prenderam três indivíduos, de 21, 22 e 23 anos. No local, foram apreendidos 79 pinos de cocaína e mais oito porções da droga, duas buchas de maconha, duas pedras brutas de crack e outras 17 porções da substância. Além dos entorpecentes, foram encontrados diversos materiais para embalagem, cinco aparelhos celulares, três balanças de precisão, 20 microtubos Eppendorf e R$ 287,15. Os três homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Conselheiro Lafaiete, juntamente com todo o material apreendido.