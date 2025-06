Durante operação na tarde desta quarta-feira (25), as equipes do Tático Móvel e GEPMOR prenderam dois homens por tráfico de drogas na Avenida Maria de Castro Silva, no bairro Vale do Sol, em Viçosa.

Os policiais realizavam monitoramento em um ponto conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes quando abordaram os suspeitos. Com eles, foram apreendidas nove pedras de crack, duas buchas de maconha, R$ 385 em dinheiro e um telefone celular.

Os dois envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia.