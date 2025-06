O Departamento Municipal de Trânsito e Tráfego (DMTT) de Conselheiro Lafaiete anunciou que as vistorias obrigatórias para os veículos que prestam serviço de transporte escolar no município terão início em 1º de julho de 2025. A medida é essencial para o segundo semestre de 2025 e está em consonância com a Lei nº 079/2015 e o Decreto nº 447/2016, que regulamentam o setor.

A inspeção periódica visa garantir a segurança e a regularidade do transporte de estudantes.

Os permissionários do transporte escolar devem procurar o DMTT o mais breve possível para dar andamento ao processo. É necessário comparecer pessoalmente ou entrar em contato para retirar a lista completa de documentos exigidos e, em seguida, agendar a vistoria de seus veículos.

A sede do DMTT está localizada na Rua Coronel Albino, nº 160, no Bairro Fonte Grande. Mais informações pelo telefone (31) 3764-9803.

O DMTT reforça a importância de que todos os prestadores de serviço realizem as vistorias dentro do prazo estabelecido para evitar irregularidades e assegurar que o transporte escolar opere com a máxima segurança.

Acesse o formulário:

REL. DOC.TRANSPORTE ESCOLAR JURIDICA- atual

REL. DOC.TRANSPORTE ESCOLAR FISICO



