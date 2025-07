Na tarde de quarta-feira (10), um homem foi preso por tráfico de drogas na Rua José Martins, em Viçosa. A ação ocorreu por volta das 16h05, após a Polícia Militar monitorar um local conhecido como “guarda-roupa” de traficantes contumazes.

Durante a vigilância, os policiais avistaram o suspeito saindo do imóvel em uma motocicleta. Ele foi abordado e, com ele, encontrada uma bucha de substância análoga à maconha. Em razão do flagrante, os militares se dirigiram ao imóvel, onde localizaram 13 tabletes e uma barra fracionada da mesma substância, além de um celular.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado, junto aos materiais apreendidos, às autoridades competentes.