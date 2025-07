O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) multou a Copasa em R$ 216.840,60 devido a falhas recorrentes no fornecimento de água em Santa Bárbara, na região Central do estado. A penalidade foi aplicada pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor do município, que apontou má prestação do serviço e descumprimento de decisões judiciais.

Os episódios de interrupção injustificada no abastecimento têm ocorrido com frequência, com agravamento em 2023, quando a cidade enfrentou três longos períodos de desabastecimento durante uma onda de calor. À época, a prefeitura precisou disponibilizar dois caminhões-pipa para atender a população.

Em 2014, o MPMG já havia ajuizado uma Ação Civil Pública contra a Copasa, culminando em um acordo posteriormente descumprido pela concessionária. O novo episódio levou à aplicação da multa por descumprimento do dever de prestar um serviço público adequado e eficiente.