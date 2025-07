A Polícia Civil prendeu um homem de 27 anos, suspeito de envolvimento com um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas em Muriaé, nessa segunda-feira (28). A ação, que faz parte de uma investigação para desarticular o núcleo financeiro de uma organização criminosa, também resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão.

Segundo a polícia, o indivíduo é apontado como o principal articulador do esquema financeiro, responsável por incorporar pessoas para recolher dinheiro diretamente nas "bocas de fumo" e operar os malotes do tráfico.

As ordens judiciais foram expedidas com base em investigações conduzidas pelas equipes do setor de inteligência e de repressão a entorpecentes da 4ª Delegacia Regional em Muriaé. Durante a operação, que ocorreu no bairro Planalto, foram apreendidos aparelhos celulares e uma quantia significativa em dinheiro.





