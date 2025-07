A Justiça condenou a Cemig Distribuição S.A. a pagar uma indenização de R$ 1 milhão por danos morais coletivos e a tomar medidas urgentes para melhorar o fornecimento de energia elétrica no município de Alto Rio Doce, no Campo das Vertentes. A decisão é resultado de uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

A Promotoria de Justiça de Alto Rio Doce iniciou uma investigação para apurar as quedas de energia elétrica frequentes, de curta ou longa duração, muitas vezes sem aviso prévio ou relação com condições climáticas adversas. A insatisfação dos moradores foi comprovada por depoimentos e um abaixo-assinado com 491 assinaturas.

O promotor de Justiça Vinícius de Souza Chaves destacou na ação que "os danos causados pelas falhas na prestação do serviço são desastrosos". Além dos prejuízos materiais em aparelhos eletrônicos, a oscilação de energia elétrica no município comprometeu o desempenho de atividades profissionais, tanto particulares quanto públicas, gerando insegurança e impactando a qualidade de vida dos consumidores.

Apesar de uma tutela de urgência deferida em 28 de setembro de 2023, que já determinava à Cemig a adoção de medidas para um serviço contínuo e de qualidade, a Justiça observou que as providências tomadas até então não surtiram o efeito esperado. "As interrupções no fornecimento de energia elétrica permanecem frequentes e recorrentes, conforme demonstram os relatos recentes, o que evidencia a persistência na má prestação do serviço por parte da concessionária", afirma a decisão judicial.

A condenação obriga a Cemig a implementar todas as medidas técnicas, operacionais, administrativas e burocráticas necessárias para garantir um serviço de fornecimento de energia elétrica eficiente, regular e contínuo para os moradores de Alto Rio Doce.