Um homem foi condenado a 33 anos e cinco meses de reclusão por homicídio qualificado, em julgamento realizado na última terça-feira (29), no Tribunal do Júri de Ipanema, no Vale do Rio Doce. A sessão durou mais de 18 horas.

O crime ocorreu em dezembro de 2022. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o réu manteve um relacionamento extraconjugal com a esposa da vítima. Na ocasião, ela deixou o portão da casa destrancado e desligou a central de segurança. O acusado entrou no imóvel e matou o homem com diversos golpes na cabeça, enquanto ele dormia.

Inicialmente, a mulher alegou que um invasor teria dopado a família e matado o marido. No entanto, as investigações revelaram que o crime foi premeditado pelo casal, com o objetivo de continuar o relacionamento e obter o valor do seguro de vida da vítima.

A mulher foi absolvida em abril de 2024, mas a decisão foi anulada após o MPMG comprovar que jurados foram coagidos por familiares da acusada. Um novo julgamento foi determinado.

