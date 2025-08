Três pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros na noite deste sábado (2), na BR-262, entre Manhuaçu e Reduto. O Samu socorreu as vítimas no local.

Um menino de 5 anos sofreu fratura no membro inferior esquerdo. Uma mulher, de 30 anos, teve traumatismo craniano leve a moderado, fratura de fêmur e chegou a ficar inconsciente após a colisão. Ela ficou presa às ferragens e foi retirada com apoio do Corpo de Bombeiros.

A terceira vítima, um homem de 30 anos, apresentava sonolência, mas não tinha ferimentos visíveis. Todos foram encaminhados ao Hospital César Leite.