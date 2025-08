O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ajuizou Ação Civil Pública para excluir uma mulher da herança do marido, assassinado em setembro de 2023 na zona rural de Engenheiro Caldas. A ré é apontada como mandante do crime, cometido com a participação do amante e de um executor contratado.

Além da exclusão por ato de indignidade, a Promotoria de Justiça Única de Tarumirim também pede que os irmãos idosos da vítima sejam indenizados em R$ 500 mil por danos morais. A mulher teria atraído o marido ao local do crime sob falso pretexto, onde ele foi morto a tiros. Os autores simularam latrocínio para despistar a investigação.

A acusada já foi pronunciada para julgamento pelo Tribunal do Júri, mas está foragida. O MPMG também solicitou o bloqueio imediato de R$ 126,9 mil em bens da ré, para garantir o pagamento da indenização.