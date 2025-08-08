Um homem foi assassinado a tiros na Praça Artur Bernardes, no Centro de Ervália, nessa quinta-feira (7). A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encontrada caída com perfurações por arma de fogo.

A área do crime foi isolada para a perícia. No local, foram encontrados estojos de munição calibre .380 e três veículos – um Fiat Uno, um Toyota Corolla e uma Fiorino – danificados pelos disparos.

De acordo com a Polícia Militar, o autor estava em uma motocicleta Bros preta, usando calça jeans, bota bege e uma blusa camuflada.

Até o momento, o suspeito não foi preso e a polícia segue em busca de informações.