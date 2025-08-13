Na manhã desta terça-feira (12), uma mulher de 35 anos foi presa em Cipotânea por receptação e infrações de trânsito. Durante operação de fiscalização no centro da cidade, a Polícia Militar abordou a motocicleta Yamaha/Factor YBR 125 que ela conduzia e constatou que o veículo tinha queixa de roubo/furto.

Segundo a condutora, a moto foi adquirida por seu ex-marido há cerca de cinco anos, e ela permaneceu com o veículo após o fim do relacionamento. Ela apresentou o CRLV de 2013, informou que o licenciamento estava atrasado e não possuía habilitação. O veículo foi removido ao pátio credenciado, e a mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Barbacena.