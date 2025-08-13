Na tarde da última terça-feira (12), por volta das 17h25, a Polícia Militar atendeu a uma denúncia anônima de maus-tratos a animais em uma propriedade na zona rural de Bom Jardim de Minas.
De acordo com a denúncia, um homem de 57 anos, funcionário do local, teria matado uma cadela com um disparo de espingarda calibre 12. O animal pertencia a um jovem de 23 anos. No local, os policiais confirmaram a veracidade das informações.
O suspeito negou ter atirado na cadela, alegando que cães vinham atacando os carneiros da propriedade. Ainda assim, ele entregou voluntariamente aos policiais uma espingarda calibre 12, com número de série identificado, além de um cartucho intacto.
Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e maus-tratos a animal. Ele foi levado a uma unidade de saúde para atendimento médico e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Plantão, onde foram tomadas as medidas cabíveis.